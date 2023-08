Polizei wies Jugendbande 33 Straftaten nach

Eine Gruppe von sechs Jugendlichen soll heuer im Frühjahr in Salzburg und im angrenzenden Oberösterreich 33 Straftaten mit einem Gesamtschaden von rund 75.000 Euro begangen haben.

Nach längeren Ermittlungen konnte die Polizei die Teenager ausforschen, bis auf einen wurden alle festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Die Verdächtigen im Alter von 15 bis 17 Jahren sollen sich über Social-Media-Kanäle verabredet und die Straftaten – in erster Linie Einbrüche in Firmen, Freibäder und Gastronomiebetriebe – in unterschiedlicher Zusammensetzung begangen haben.

Zu den Tatorten gelangten sie mit Mopeds oder Autos, die teilweise nicht angemeldet waren oder die sie gestohlen hatten. Unterm Strich dürften sie dabei rund 30.000 Euro erbeutet und einen Schaden von knapp 44.000 Euro angerichtet haben.

Die Jugendlichen werden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt.