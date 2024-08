Einen Großeinsatz der Polizei und anderer Blaulichtorganisationen hat es am Dienstagabend in Wien-Ottakring gegeben. Im Bereich der Thaliastraße soll es nach ersten Angaben der Behörden eine Wohnungsöffnung gegeben haben. Dabei soll eine Person uns Leben gekommen sein. Das Geschehen hatte sich offenbar über mehrere Stunden hinweg entwickelt. Näheres war zunächst unklar, der Einsatz war noch am Laufen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben