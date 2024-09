Prozess gegen mutmaßliche Hells Angels-Rocker beginnt

Im Großen Schwurgerichtssaal beginnt am Mittwoch der viertägige Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder der Rockerbande Hells Angels. Den Männern im Alter von 31, 38 und 50 Jahren wird eine Reihe an Delikten zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von Schutzgelderpressung, Wiederbetätigung, Körperverletzung, Drogendelikten, Nötigung, Verleumdung bis zu gefährlicher Drohung. Alle drei werden auf freiem Fuß zu dem Prozess kommen. Das Urteil ist für 27. September geplant.

Der Hauptschauplatz ihrer Übergriffe war laut Anklage ein Tanzlokal in Oberösterreich, das offenbar schon in der Vergangenheit Opfer von Schutzgelderpressung gewesen sein dürfte. Zumindest gab es im Jahr 2014 bereits einmal einen Brandanschlag mit einem Molotowcocktail. Damals konnten die Täter nie ausgeforscht werden. Am 17. September 2023 wurde das Lokal – unter neuem Namen – gleich nach der Wiedereröffnung nach der Sommerpause erneut von mutmaßlich Kriminellen heimgesucht. Laut Anklage wurden Lokalbesitzer und Lokalbetreiber von Mitgliedern der Hells Angels aus Österreich und einer Gruppierung aus Deutschland aufgesucht und zusammengeschlagen, weil sie dort keine Drogen verkaufen wollten.

