Prozess gegen Vater und Sohn wegen Entführung 43-Jähriger

Vater und Sohn stehen am Freitag in Linz wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung vor Gericht, weil sie im September die Frau bzw. Mutter gewaltsam entführt haben sollen. Der 44-Jährige wollte wohl seine von ihm getrennt lebende Ehefrau gegen deren Willen nach Kroatien zurückbringen. Der 21-Jährige dürfte ihn unterstützt haben. Ein zweiter Sohn, der anfangs auch der Beihilfe verdächtigt war, wurde nicht angeklagt, das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt.

Die beiden Männer sollen in einem Versteck der 43-Jährigen aufgelauert, sie dann am Oberkörper gepackt und in ein Auto gezerrt haben, geht aus der Anklageschrift hervor. Dann fuhren sie davon. Ein Zeuge alarmierte die Polizei und die Verdächtigen konnten schnell ermittelt werden. Mittels Handypeilung wurde der Wagen lokalisiert und in der Steiermark auf der Pyhrnautobahn (A9) bei der Ausfahrt Schachenwald schließlich angehalten. Die Frau war wohlauf, die beiden Männer wurden festgenommen. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.