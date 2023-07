Prozess um mutmaßlichen Ehrenmord in Wien-Favoriten

Ein mutmaßlicher Ehrenmord wird am Freitag am Wiener Landesgericht verhandelt. Nachdem sich seine Ehefrau von ihm getrennt hatte, soll ein aus der Türkei stammender Mann aus Deutschland nach Wien gereist sein, um den neuen Freund der Frau zu töten. Er begab sich am 23. Februar 2022 zur Wohnung des 39-Jährigen in der Troststraße in Favoriten, zog eine Faustfeuerwaffe und schoss dem ebenfalls gebürtigen Türken laut Anklage sechs Mal in den Oberkörper, davon zwei Mal ins Herz.

Einen Bekannten des 39-Jährigen, der bei diesem zufällig zu Besuch war und der die tödlichen Schüsse mitansehen musste, soll der Angeklagte mit den Worten „Wenn du jemandem davon erzählst, werde ich dich finden und dich auch umbringen“ bedroht haben, ehe er den Tatort verließ und sich ins Ausland absetzte. Der 36-Jährige wurde am 6. Juli 2022 in Georgien festgenommen und in weiterer Folge an die Wiener Justiz ausgeliefert. Im Ermittlungsverfahren hat er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und sich bisher nicht zum Mordvorwurf geäußert. Er wird nicht nur von den Angaben des Tatzeugen und seiner Ehefrau, die zur Verhandlung als Zeugen geladen sind, sondern auch den Ergebnissen einer Rufdatenrückerfassung und DNA-Treffern am Tatort belastet. Biologische Spuren des 36-Jährigen fanden sich an der Türklingel der Wohnungstüre und am Griff eines Fensterflügels. Ihm drohen nun zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

