Prozess um unter Drogen missbrauchte und gestorbene Frau

Am Dienstag beginnt am Landesgericht der Prozess gegen einen im Tatzeitpunkt 17-Jährigen, der während einer Drogen-Party in Wien-Döbling den Zustand einer infolge von Suchtgift und psychotropen Substanzen wehrlosen 19-Jährigen ausgenutzt haben soll, um mit ihr den Beischlaf zu vollziehen. Als er am folgenden Morgen feststellen musste, dass die junge Frau infolge einer Überdosis kein Lebenszeichen mehr von sich gab, soll er sie aus seiner Wohnung geschafft und abgelegt haben.

Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch einer wehrlosen Person (§ 205 Absatz 1 StGB) und Imstichlassen einer Verletzten mit Todesfolge (§ 94 Absatz 2 StGB). Der 17-Jährige soll mit mehreren Freunden bzw. Bekannten in seiner Wohnung gefeiert haben, die 19-Jährige, die er bis dahin nicht kannte, stieß am 4. Dezember 2022 zur Afterhour dazu. Sie dürfte sich auch von den Substanzen bedient haben, die der 17-Jährige bereitstellte. Irgendwann verlor sie das Bewusstsein bzw. schlief ein, worauf der Jugendliche sie laut Anklage missbraucht haben soll. Anstatt Hilfe zu holen und die Rettungskette in Gang zu setzen, soll der 17-Jährige am folgenden Morgen die Leblose aus der Wohnung geschafft und im Stiegenhaus abgelegt haben. Andere Hausbewohner bemerkten die am Boden liegende junge Frau und alarmierten die Rettung. Obwohl die Rettungskräfte noch an Ort und Stelle mit einem Defibrillator-Einsatz um ihr Leben kämpften, kam für die 19-Jährige jede Hilfe zu spät.

Lesen Sie auch