Railjet erfasste Pkw auf Salzburger Bahnübergang

Ein missachtetes Rotlicht an einem Bahnübergang in Seekirchen (Flachgau) hat am Freitagabend für dramatische Szenen gesorgt: Eine 20-Jährige überquerte mit ihrem Wagen beide Gleise, als sich zur selben Zeit die Bahnschranken schlossen. Trotz Notbremsung konnte der Lokführer einen Crash mit dem Heck des Autos nicht mehr verhindern. Die Lenkerin sprang noch rechtzeitig aus dem Pkw, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Wagen wurde schwer beschädigt, das Triebfahrzeug hatte dagegen nur leichte Dellen im Frontbereich. Der Zugverkehr war für rund eine dreiviertel Stunde unterbrochen.

