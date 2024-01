Rasante Fahrt auf A1: 52-Jährige mit 208 km/h und ohne Gurt erwischt

Eine 52-jährige Frau wurde am Samstagabend auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk mit einer Geschwindigkeit von 208 km/h und nicht angelegtem Sicherheitsgurt erwischt.

Die Autofahrerin, die in Richtung Salzburg unterwegs war, fiel einer Zivilstreife im Gemeindegebiet von Neumarkt an der Ybbs auf.

Die Beamten hielten die Frau in Blindenmarkt an und entzogen ihren Führerschein. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich gab am Montag bekannt, dass gegen die Frau bei der Bezirkshauptmannschaft Melk Anzeige erstattet wurde.