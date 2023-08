Regen- und Gewitterwarnung für viele Regionen Österreichs

Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert aktuell feuchte Luft nach Österreich. Die Fachleute von Geosphere Austria (vormals ZAMG) haben am Montag eine Regen- und Gewitterwarnung für viele Regionen herausgegeben. Besonders im Westen und Süden Österreichs seien Anfang der Woche große Regenmengen zu erwarten. Stellenweise drohen auch kräftige Gewitter. Erst ab Mitte der Woche sollte sich das Wetter beruhigen.

Vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten regnet es am Montag verbreitet und über längere Zeit stark. Auch Gewitter können eingelagert sein. Stellenweise sind Muren und Überschwemmungen zu erwarten, warnte Geosphere Austria.

Im Westen und Süden Österreichs regnet es bis Dienstag in vielen Regionen zwischen 60 und 100 Millimeter, so die Vorhersage. Stellenweise kommen laut den Fachleuten 150 bis 200 Millimeter zusammen, besonders im Bereich des Alpenhauptkamms, wie in der Region vom hinteren Ötztal über das Stubaital über die Brennerregion und den Zillertaler Alpenhauptkamm, sowie in Teilen von Osttirol und Oberkärnten. Ein Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter.

In der Steiermark und im Burgenland können noch am Montag im Laufe des Tages stellenweise kräftige Gewitter entstehen, vereinzelt auch in Niederösterreich und Oberösterreich. Am Dienstag regnet es in vielen Regionen zeitweise und besonders im Süden können eingelagerte Gewitter den Regen verstärken.

Am Mittwoch lässt der Regen nach aktuellem Stand der Prognose überall nach oder klingt überhaupt ab, die Wolken lockern in einigen Regionen auf. Der Donnerstag sollte zumindest zeitweise sonnig werden und nur noch vereinzelte Schauer bringen. Am Freitag wird überwiegend sonniges Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad erwartet. Auch das Wochenende dürfte recht sonnig verlaufen, so Geosphere Austria am Montag.