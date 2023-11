Reh sprang auf Straße: Pkw-Insassen verletzt

In der Südoststeiermark sind Samstagabend zwei Personen in einem Pkw verletzt worden, weil ein Reh auf die Fahrbahn gesprungen war und der Wagen von der Straße abkam.

Der Autofahrer, ein 87-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde leicht verletzt, eine 82-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark erlitt schwere Beckenverletzungen. Die Beifahrerin (87) aus Graz-Umgebung kam mit dem Schrecken davon, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.

Lesen Sie auch

Der Pensionist war gegen 19.00 Uhr seinen Pkw von der B73 kommend durch das Ortsgebiet von Glatzau in der Gemeinde Kirchbach in Steiermark in Richtung Westen gefahren. In einer Linkskurve sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn.

Der Lenker konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und kam in der Kurve rechts von der feuchten Straße ab. Der Wagen stürzte in den Pöllingbach. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Alle Fahrzeuginsassen – zur Sicherheit auch die unverletzte gebliebene 87-Jährige – wurden ins LKH Feldbach gebracht.