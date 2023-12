Rekordgewinn bei den EuroMillionen: Ein Spielteilnehmer in Österreich hat sich am Freitagabend mit 240 Millionen Euro den höchsten Gewinn geholt, der jemals bei den EuroMillionen vergeben wurde. Der Glückspilz spielte seine Tipps auf der Spieleplattform win2day.at, wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten. 20 Tipps hatte der bzw. die Glückliche ins Rennen geschickt – im letzten der abgegebenen Tipps fanden sich die „5 plus 2 Richtigen“.

