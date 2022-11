Roter Mittwoch gegen Christenverfolgung

In Österreich werden heuer mehr als 130 Kirchen, Stifte, Klöster und Monumente beim von „Kirche in Not“ ausgerufenen „Red Wednesday“ am 16. November rot angestrahlt, darunter die Karlskirche in Wien und der Stephansdom — im Bild das Stift St. Florian.

Damit will man auf Übergriffe gegen Christen aufmerksam machen. Diese seien nach wie vor bittere Realität, sagt Nationaldirektor Herbert Rechberger.

Lesen Sie auch

Immer noch werden Millionen von Christen in etlichen Ländern – vor allem im arabischen Raum, Asien und Afrika – nur ihres Glaubens wegen unterdrückt, verfolgt und vielerorts auch ermordet. Darüber wird bei uns in der westlichen Welt viel zu wenig berichtet. „Christ sein war noch nie so gefährlich wie heute“, so Rechberger.