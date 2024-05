Rückkehr ins Lepradorf

Das österreichische Missions-Ehepaar Caruso hat es im hohen Alter noch einmal gewagt, in sein Wirkungsgebiet auf Madagaskar zurückzukehren.

Als Laienmissionare haben sich Elisabeth und Enzo Caruso zwölf Jahre lang auf Madagaskar für Leprakranke, arme und benachteiligte Menschen eingesetzt.

allewelt-Chefredakteur Christoph Lehermayr hat gemeinsam mit dem Missionars-Ehepaar Caruso in Vorbereitung für den Weltmissions-Sonntag am 20. Oktober 2024 die ehemalige Wirkungsstätte der Laienmissionare im Hochland von Madagaskar besucht.

„Mit den Einheimischen erlebten Elisabeth und Enzo Caruso Armut und Pein, Krankheiten und Katastrophen. Und dennoch waren sie dort so glücklich wie sonst nirgends. In Zeiten, wo es immer heißt, der Einzelne könne doch an Armut und Elend nichts ändern, sind sie das leuchtende Gegenbeispiel dafür“, so Lehermayr.