Rund 220 Feuerwehrleute standen bei Brand auf Bauernhof im Einsatz

Ein Kuhstall und ein Heulager sind am Dienstagabend in Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt) in Vollbrand gestanden.

Die Tiere – 45 Milchkühe und fünf Kälber – konnten nach Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden und blieben unverletzt. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Rund 220 Feuerwehrleute standen bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Das Gebäude brannte nieder. Nachlöscharbeiten dauerten am Mittwoch an, die Brandursache war vorerst unklar.

Eine Herausforderung war die Bereitstellung von Löschwasser, wie auch Medien berichteten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Mehrere Feuerwehren standen am Mittwoch bei Nachlöscharbeiten im Einsatz.

Der Fokus lag laut ORF NÖ auf dem Heulager, das gekühlt und bewässert werden musste. Ein Spezialkran sollte im Laufe des Tages die Stahlkonstruktion des durch die Flammen zerstörten Gebäudes abtragen.