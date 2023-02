Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen am Freitag rund 340.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Für rund 450.000 Kinder und Jugendliche in Wien und Niederösterreich neigen sich diese unterdessen dem Ende zu. Sie müssen am Montag wieder zurück in die Klassenzimmer.

Der Schichtwechsel dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen. Dazu kommt noch, dass in einigen deutschen Bundesländern bzw. in Tschechien die Ferien anfangen bzw. enden. Die letzte der drei Semesterferienstaffeln in Österreich beginnt dann am 20. Februar für die rund 350.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich und der Steiermark.

