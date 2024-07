Schlägerei in Wien-Meidling mit vier Schwerverletzten

Bereits zum dritten Mal haben sich zwei größere Männergruppen zu tätlichen Auseinandersetzungen in Wien getroffen. Während der Streit am Freitag und am Samstag u.a. in einem Park in der Brigittenau glimpflich ausgegangen ist, wurden am Sonntagabend in Meidling vier Personen schwer verletzt. Drei Männer erlitten Stichverletzungen und ein Mann eine Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Eine Großfahndung nach den Tätern läuft.

Alle drei Vorfälle stehen laut Polizei in direktem Zusammenhang miteinander. Nach APA-Informationen handelt es sich um rivalisierende tschetschenische, syrische bzw. afghanische Gruppierungen. Das wollte die Polizei nicht bestätigen. Laut Sprecher Haßlinger waren die Männer mit Messern, Stöcken und Stangen zu einem Treffen bei der U-Bahn-Station Bahnhof Meidling (früher: Philadelphiabrücke) gekommen.

