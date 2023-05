Schlägerkommando prügelte Salzburger krankenhausreif

Von einem Schlägerkommando ist am späten Sonntagabend in der Stadt Salzburg ein 38-Jähriger in seiner Wohnung krankenhausreif geprügelt worden. Zwei bisher unbekannte Männer haben um 23.30 Uhr an der Wohnung in der Elisabeth-Vorstadt geläutet.

Sie drängten die Freundin des 38-Jährigen nach dem Öffnen der Tür zur Seite, gingen sofort zum Salzburger und schlugen ihn zu Boden. Danach versetzten sie ihm mit einem Totschläger mehrere Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper.

Als die Freundin die Polizei rief, machten sich die beiden Unbekannten aus dem Staub. Eine Fahndung nach ihnen blieb dann ohne Erfolg.

Das Opfer wurde mit einem Nasenbeinbruch und Prellungen in das Uniklinikum eingeliefert. Die Polizei kündigte Ermittlungen an, mit denen auch der Hintergrund der Tat geklärt werden soll.