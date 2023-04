Schlepper pferchte 20 Personen in Kastenwagen

Ein 32-jähriger Schlepper, der mit 20 Personen in einem Kastenwagen unterwegs war, ist von der Polizei in Kärnten festgenommen worden. Bereits in der Steiermark waren acht von ihnen aus dem Fahrzeug gesprungen, weil darin Sauerstoffmangel geherrscht hatte, der Schlepper aus Aserbaidschan fuhr daraufhin weiter und wurde erst im Bezirk Wolfsberg gestoppt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zu dem Vorfall war es bereits am Karfreitag gekommen: Bei einem Supermarkt im Bezirk Weiz waren mehrere Personen aus dem Kastenwagen gesprungen. Die Polizei traf auf sieben Bangladescher und einen pakistanischen Staatsbürger, die aussagten, dass sie in einem Kastenwagen mitgefahren waren und wegen der Enge im Fahrzeug gesundheitliche Probleme hatten. Der Fahrer hielt daraufhin an, die Männer flüchteten.

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, das Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen wurde schließlich im Bezirk Wolfsberg angehalten. Im Laderaum waren noch zwei Bangladescher und zehn Pakistani, der Lenker wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die Geschleppten waren mit Arbeitsvisa nach Rumänien eingereist und hätten über Ungarn und Österreich nach Italien gebracht werden sollen, so die Polizei.