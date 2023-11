Schneefall bis auf 900 Meter

Niederschlagsreich und merklich kühler wird das Wetter am Wochenende. Im Gebirge ist mit Schneefällen zu rechnen, Kärnten wappnet sich gegen Starkregen.

Am Freitag regnet es verbreitet und insbesondere im Süden intensiv. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 900 und 1500 Meter, wobei sie laut Geosphere Austria an der Alpennordseite zunächst etwas tiefer und am Alpenostrand höher liegt.

Lesen Sie auch

Der Wind weht schwach bis mäßig, vor allem im Donauraum teils auch lebhaft aus West. Die Frühtemperaturen erreichen zwei bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen nur mehr fünf bis 15 Grad, wobei es im Südosten am wärmsten wird. Erst am Montag beruhigt sich mit allmählich ansteigendem Luftdruck das Wetter vorübergehend.

Hochwasserschutz

Über Kärnten sind bereits in den vergangenen Tagen große Mengen Regen niedergegangen. Wegen der starken Regenfälle stürzte am Mittwochabend in Reifnitz am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ein etwa fünf Kubikmeter großer Felsbrocken auf die Wörthersee Süduferstraße (L96).

Der Landesgeologe ordnete die sofortige Teilabsperrung der Straße an. In Radenthein (Bezirk Spittal) mussten nach einem Feslssturz wegen Sicherungsarbeiten sogar elf Wohnhäuser kurzfristig evakuiert werden.

Da mit weiteren Starkregenfällen gerechnet werden muss, wurde Donnerstagvormittag mit dem Aufbau des mobilen Hochwasserschutzes in der Gemeinde Maria Saal nördlich von Klagenfurt begonnen.