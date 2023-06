Schockanrufer verstärkt aktiv

Professionelle Schockanrufbetrüger sind derzeit wieder verstärkt in Oberösterreich aktiv. Vor allem im Großraum Linz, Wels und Steyr versuchen sie, ältere Mitmenschen um Geld und Wertgegenstände zu bringen. Gleichzeitig ist es der Polizei aber nun gelungen, einige Mitglieder der Organisation festzunehmen — sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Organisation ist auf zwei Maschen fokussiert: Am Telefon geben sie sich als Polizisten und Staatsanwälte aus und versuchen den Opfern einzureden, dass die Tochter oder der Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe.

Nur durch Bezahlung einer Kaution könne die Festnahme verhindert werden — im Hintergrund wird eine weinende bzw. schluchzende Stimme eingespielt. Gefordert werden derzeit rund 80.000 Euro.

Bei der zweiten Vorgangsweise wird dem Angerufenen mitgeteilt, dass in der unmittelbaren Umgebung derzeit eingebrochen würde und das Vermögen der Angerufenen gefährdet sei. Die Polizei sei den Einbrechern bereits auf der Spur, es sei jedoch ein Zettel mit der Wohnadresse des Angerufenen gefunden worden – er gehöre zu den nächsten Opfern.

Um an die Hintermänner heranzukommen, arbeiten aktuell die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt zusammen. Die Polizei betont erneut, es handle sich immer um Betrug, wenn in ihrem Namen telefonisch Geld gefordert würde. Auch gebe es in Österreich kein solches Kautionssystem.