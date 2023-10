Schultoilette verstopft: Drei Monate bedingt für 16-Jährigen

Nach einer Überschwemmung in einer Schule in Waidhofen a. d. Ybbs ist ein 16-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten wegen schwerer Sachbeschädigung zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Der Bursch soll gemeinsam mit einem 15-Jährigen im Mai eine WC-Anlage verstopft und die Spülung blockiert haben. Der Schaden betrug über 127.000 Euro. Der 15-Jährige hat eine Diversion in Form von 120 Stunden an gemeinnützigen Leistungen angenommen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Lesen Sie auch

„Wir haben das Klo verstopft und die Spülung mit einer Münze blockiert“, gestand der 15-jährige Erstangeklagte. Der 16-Jährige hatte zwar in einer Aussage eingeräumt, das WC mit Klopapier verstopft zu haben, für den Wasserschaden wollte er allerdings – im Gegensatz zu seiner Aussage vor der Polizei – nicht verantwortlich sein: „Von einer Münze habe ich nichts gewusst.“

Das Verfahren gegen eine 2008 geborene Jugendliche wegen falscher Beweisaussage vor der Polizei und versuchter Begünstigung wurde unter der Auflage von Bewährungshilfe eingestellt, die Probezeit beträgt zwei Jahre.