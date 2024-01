Schwerverletzte bei Arbeits- und Forstunfall

Ein Arbeits- und Forstunfall in Niederösterreich haben am Montagnachmittag zwei Schwerverletzte gefordert. Auf dem Areal eines Firmengeländes in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) war ein 50 Jahre alter Mann von einem Radlader niedergestoßen worden, berichtete die Landespolizeidirektion. In Horn wurde ein 33-Jähriger unter einem Baumstamm eingeklemmt.

Bei dem Unfall in Seitenstetten dürfte ein 26-Jähriger seinen Arbeitskollegen übersehen haben.

Der 50-Jährige wurde im Bereich des linken Vorderreifens des Radladers eingeklemmt und musste befreit werden. Er wurde per Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Bei Schlägerungsarbeiten am Stadtrand von Horn wurde ein 33-Jähriger unter dem Stamm eines gefällten Baums eingeklemmt. Die Schwester (30) des Opfers setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde in das Landesklinikum Horn gebracht.