Sechs Menschen bei Brand in Graz verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Graz sind Donnerstagabend drei Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Laut Polizei dürfte ein Akku eines E-Rollers explodiert sein. Nachbarn hatten das Geschrei der Kinder gehört und retteten die Kleinen im Alter von neun bis 13 Jahren aus der bereits verrauchten Wohnung, teilte die Berufsfeuerwehr Graz mit. Die Löschversuche der Nachbarn blieben ohne Erfolg, die Einsatzkräfte hatten die Flammen dann aber rasch unter Kontrolle.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, war es gegen 19.45 Uhr zu der Explosion in der Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses im Grazer Stadtbezirk Mariatrost gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge war der E-Roller an einer Steckdose angeschlossen und so dürfte es wohl durch einen technischen Defekt zum Brand gekommen sein.

Während die Kinder und die Erwachsenen mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen ins LKH Graz sowie in die Kinderklinik gebracht wurden, bekämpfte die Berufsfeuerwehr den Brand. „Durch ein Großaufgebot der Einsatzkräfte und durch das frühzeitige, professionelle Handeln der Nachbarn konnte hier eine Tragödie verhindert werden“, sagte Einsatzleiter Martin Trampusch.