Sechs Verletzte durch Explosion am Lagerfeuer im Mühlviertel

Eine Explosion bei einem Lagerfeuer hat am späten Freitagabend in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) zwei Schwer- und vier Leichtverletzte gefordert. Während mehrere Leute rund um das Feuer gesessen waren und gegrillt hatten, kam es plötzlich zu einem lauten Knall. Lebensmittel, Steine und andere Gegenstände wurden durch die Luft geschleudert, berichtete die Polizei.

Die Verletzten – zwei Frauen und vier Männer aus Ober- und Niederösterreich – wurden in Spitäler in Linz bzw. Freistadt eingeliefert. Was die Explosion ausgelöst hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Lesen Sie auch