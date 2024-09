Sechsfach-Sieg für Oberösterreich beim Bundes-Feuerwehrleistungsbewerb

Mit einem Sechsfach-Sieg kehren die oberösterreichischen Florianis vom 14. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in Feldkirch in Vorarlberg nach Hause. 384 Gruppen aus Österreich und 28 Gästegruppen aus Deutschland, Frankreich, Italien (Südtirol), Liechtenstein, Slowenien und der Schweiz kämpften vom 29. August bis 1. September um den Bundessieg.

Oberösterreich setzte erneut die Messlatte für die Konkurrenz hoch. Nach einem 5-fach Erfolg beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2022, legten die Florianis aus dem Land ob der Enns nach und sicherten sich auch Rang 1 in der neuen Kategorie der Damen in Silber.

Rund 10.000 Menschen, darunter fast 4.000 Bewerbsteilnehmer, waren in Feldkirch vor Ort, um den Gruppen zuzujubeln. Aus Oberösterreich waren 61 Gruppen in Vorarlberg qualifiziert und absolvierten insgesamt 90 Läufe.

Bei sommerlichen Temperaturen von knapp 30 Grad kämpften die besten Feuerwehr-Gruppen der Nation im Löschangriff und Staffellauf um Zehntel- und Hundertstelsekunden. Die oberösterreichischen Bewerbsgruppen trotzten der Hitze und zeigten erneut, warum sie zur Elite gehören, indem sie in allen Kategorien abräumten.

Angefeuert von zahlreichen Fans aus der Heimat liefen sie zur Höchstform auf und sicherten sich in allen Kategorien nicht nur einen Platz auf dem Siegerpodest, sondern ganz oben.

27,88 Sekunden für den Löschangriff

Mit beeindruckenden 27,88 fehlerfreien Sekunden beim Löschangriff und 48,50 Sekunden beim Staffellauf setzte z.B. die Bewerbsgruppe aus Bad Mühllacken ein deutliches Zeichen und legte damit den Grundstein für ihre Topplatzierung.

Die Damengruppe Unterstetten 2 lief mit 38,64 Sekunden beim Löschangriff und 62,69 beim Staffellauf fehlerfrei ebenfalls zum Sieg. In Bronze A waren die Oberösterreicher unschlagbar und nahmen gleich die Ränge 1-5 für sich in Anspruch. Die Podestplätze in der Kategorie Silber B wurden ebenfalls allesamt von oberösterreichischen Gruppen beansprucht.

„Es ist großartig, im Waldstadion Gisingen dabei zu sein und so viele engagierte Gruppen zu sehen. Solch eine Teilnahme erfordert harte Arbeit und großen Aufwand. Deshalb freue ich mich besonders, dass oberösterreichische Gruppen wieder mit ihren eindrucksvollen Leistungen und so zahlreich auf den Siegerpodesten stehen“, sagt Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer.

Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Ich gratuliere zu den Top-Leistungen. Sie sind das Ergebnis von Engagement, gelebtem Kameradschaftsgeist und natürlich des ausgezeichneten Ausbildungsstandards unserer Feuerwehren. Wir sind stolz auf unsere Florianis.“

„Dieses Ergebnis bestätigt, was wir in Oberösterreich alle wissen: Wir haben die besten Feuerwehrmänner und -frauen. Danke für Euer Engagement bei Bewerben, vor allem aber beim tagtäglichen Einsatz für die Menschen in unserem Land“, sagt die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Vorarlberg war zuletzt vor 40 Jahren Schauplatz der Veranstaltung. Der nächste Bundesfeuerwehrleistungsbewerb wird 2028 in Kärnten stattfinden.

Die oö. Detail-Ergebnisse: