Sieben Millionen Euro warten beim Lotto-Sechsfachjackpot

Nach einem Jahr geht es beim Lotto „6 aus 45“ wieder um einen seltenen Sechsfachjackpot. Zu gewinnen sind mit den „sechs Richtigen“ demnach sieben Millionen Euro.

Die Österreichischen Lotterien rechneten bis zum Annahmeschluss am Sonntag um 19 Uhr mit etwa 5,5 Millionen Tipps auf rund 1,2 Millionen Wettscheinen, wie es am Freitag in einer Aussendung hieß.

Mit diesen 5,5 Millionen Tipps werden erfahrungsgemäß knapp 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt, so die Lotterien. Somit ist die Wahrscheinlichkeit auf einen (oder mehrere) Sechser etwa gleich hoch wie auf einen Siebenfachjackpot, von denen es bisher aber nur drei gegeben hat.

In der Geschichte des Lottos gab es bisher elf Sechsfachjackpots. Insgesamt wurden dabei 15 Sechser in der Höhe von 2,4 Millionen bis 9,2 Millionen Euro von Spielteilnehmerinnen und -teilnehmern getippt.

Entscheidend ist nicht die Art des Tipps, sondern deren Anzahl: Mit einem einzigen Tipp liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser bei rund 1:8 Millionen, schon ein zweiter Tipp verdoppelt die Chance auf 1:4 Millionen.