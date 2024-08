Siebenjähriger Bub in Tirol nach Raftingunfall reanimiert

Ein siebenjähriger Bub aus Deutschland hat Freitagnachmittag nach einem Raftingunfall auf dem Lech bei Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) reanimiert werden müssen. Das Raftingboot mit sechs Gästen und einem Guide war beim Passieren der Nikolausbrücke an einem Pfeiler hängengeblieben und umgekippt. Der Bub blieb mehrere Minuten unter dem Boot, bis ihn der Guide bergen und ans Ufer bringen konnte. Er wurde erfolgreich wiederbelebt und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die anderen Bootsinsassen hatten sich selbstständig ans Ufer retten können, teilte die Polizei mit. Im Einsatz standen unter anderem auch die Rettung, die Feuerwehr Elbigenalp und ein Kriseninterventionsteam.

