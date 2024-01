Simulationslösungen für Rettung, Spital und Pflegebereich

Wiener Unternehmen ist mit seinen audio-visuellen Lösungen in 35 Ländern präsent

Wie bereitet man Auszubildende auf einen Notfall vor, wenn dessen genauen Umstände – wie bei einem Rettungseinsatz – nicht absehbar sind? Das Wiener Unternehmen SIMStation stellt technische Möglichkeiten zur Verfügung, um besser/gezielter damit umgehen zu können.

Ebenso benötigen Medizinstudenten normierte Trainingsbedingungen, um ihr Theoriewissen in einer sicheren und kontrollierten Umgebung anwenden zu können. Zugleich müssen Ausbildner die Lernentwicklung der Studenten einsehen und beurteilen können.

Klinische Simulationen wiederum erlauben es, komplexe Prozesse und Kommunikationsprotokolle in realistischer Umgebung systematisch zu trainieren und zu optimieren.

Eine besondere Herausforderungen sind auch Katastrophen, die sich in der Regel nicht ankündigen. Trotzdem müssen Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen darauf vorbereitet sein.

Krankenhäuser, Universitätskliniken und Rettungsdienste, darunter die Medizinische Universität in Wien, die Barmherzigen Brüder Krankenhaus Graz als auch die Berufsrettung Wien zählen zu den Kunden des Unternehmens – insgesamt sind es laut Angaben 350 in 35 Ländern.

Im Vorjahr eröffnete SIMStation sogar einen Standort in Miami, um die Kunden in den USA besser bedienen zu können. Mit einem breiten Produktportfolio sprechen die Wiener Simulationsspezialisten auch ambulante und stationäre Pflegedienste an.

2011 gegründet, entstand SIMStation als Joint Venture zweier etablierter Wiener Unternehmen aus den Bereichen Multimedia-Software und Medientechnik. Diese Grundlage ermöglicht es dem Unternehmen, innovative audio-visuelle Lösungen mit benutzerfreundlicher Software zu entwickeln, die das Simulationstraining revolutionieren.

Die Diversität spiegelt sich auch in der Produktpalette wider, die von tragbaren Systemen für In-Situ-Simulationen bis hin zu festen Installationen in großen Simulationszentren reicht. Dabei steht die Zuverlässigkeit der Systeme im Mittelpunkt. SIMStation verpflichtet sich dazu, Recording- und Debriefingsysteme zu entwickeln, die nahtlos funktionieren und somit eine reibungslose Simulation gewährleisten.

Auf folgenden Messen in Österreich kann man sich davon ein Bild machen: