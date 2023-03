Skibus stürzte in Tirol über Hang ab

Ein Unfall mit einem Skibus in St. Anton am Arlberg ist Montagnachmittag glimpflich ausgegangen. Der Bus geriet aufgrund der Schneefahrbahn in einer scharfen Kurve ins Rutschen und stürzte vier Meter über einen Hang ab.

Zwei Bäume konnten den Bus jedoch aufhalten und das Fahrzeug kam laut Polizei seitlich zum Stillstand. Die Insassen – der 31-jährige Buslenker sowie eine 50-Jährige und ihr zehnjähriger Sohn – wurden geborgen.

Der Bub wurde vom Buslenker über ein Seitenfenster in Sicherheit gebracht, die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.