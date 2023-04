Skifahrer stürzte mehrere hundert Meter über Rinne ab

Ein 68-jähriger Slowake ist am Dienstag beim Skifahren am Pitztaler Gletscher in Tirol über eine steil abfallende Geländerinne mehrere hundert Meter weit abgestürzt und verletzt worden.

Der Mann war zuvor auf einem Ziehweg unterwegs gewesen, als er eine zwei Meter hohe Böschung bis zur Kante befuhr und dort plötzlich das Gleichgewicht verlor, berichtete die Polizei. Daraufhin kam es zum Absturz.

Der Slowake verständigte schließlich per Handzeichen zwei Kollegen, die die Rettung alarmierten. Der Verletzte wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.