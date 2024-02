Skiurlauber schlug Kassenscheibe ein: Angestellte verletzt

Ein zorniger 38-jähriger Skiurlauber hat Freitagmittag in Werfenweng (Pongau) in seiner Wut die Scheibe einer Kassa an der Bergbahn-Talstation eingeschlagen und dabei eine Angestellte verletzt.

Der Mann hatte keine Lust mehr auf Skifahren und wollte seine Liftkarte zurückgeben. Die Kassiererin verweigerte die Rücknahme, worauf der Urlauber in Rage geriet. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 38-Jährige flüchten, zwei Passanten hielten den Rowdy fest.

Mit der bloßen Hand schlug der Deutsche die Scheibe ein. Die gleichaltrige Kassenangestellte kam laut Presseaussendung der Polizei mit leichten Blessuren davon. Der rabiate Skiurlauber wurde wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung angezeigt.