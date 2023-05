Sohn sperrte eigenen Vater nach Streit im Keller ein

Ein 32-Jähriger hat seinen 71-jährigen Vater am Montag in Wien-Währing in einem Heizungskeller eingesperrt. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Die Polizisten fanden den Mann nach mehreren Stunden in dem Heizungsraum mit Schwellungen im Gesicht. Die Berufsrettung stellte einen Verdacht auf einen Kieferbruch fest. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Zuvor dürfte es zu einem Streit gekommen sein.

Der 32-Jährige habe seinen Vater um Hilfe bei seiner Steuererklärung gebeten, hieß es von der Polizei auf APA-Anfrage. Der 71-Jährige dürfte ihm das jedoch verweigert haben, so ein Sprecher der Polizei. Daraufhin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, woraufhin der Sohn seinen Vater in den Heizungsraum in Keller des Hauses sperrte.

Als sich die Ehefrau des 71-Jährigen, die sich zu dem Zeitpunkt gerade in London befand, Sorgen um ihren Mann machte, rief sie die Polizei an. Die Beamten fanden den Mann am Montag um 18.00 Uhr in dem Keller. Laut den Ermittlungen war der Österreicher rund sechs Stunden eingesperrt. Der 32-Jährige wurde festgenommen.