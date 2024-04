Spielerisch im Kindergarten Zirkusartist werden

„Kinder sollten täglich wenigstens 60 Minuten, Kindergartenkinder sogar drei Stunden körperlich aktiv sein, heißt es in den österreichischen Bewegungsempfehlungen. Aus aktuellen Daten weiß man, dass sich ein Großteil der Kinder nicht im empfohlenen Ausmaß bewegt“, sagt René Knapp, Uniqa-Vorstand Personal, Marke und Nachhaltigkeit.

„Umso mehr freue ich mich, dass wir mit den Bewegungsprogrammen von simplystrong by Uniqa erfolgreich unterstützen, was uns besonders am Herzen liegt: Die körperliche Bewegung und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Mit ,Simplikus – Zirkusspaß im Kindergarten’ fördern wir nun auch den bewegten Alltag der Kleinsten.“ Hilfreich dabei sind Clown Simplikus, Zirkusartistin Zirkulina und Zirkuspferd Hufine.

520 Kindergartengruppen an Bord

Nach dem Start im Herbst 2023 nützen nun bereits mehr als 520 Kindergartengruppen in 200 Kindergärten in ganz Österreich die kreativen und inspirierenden Ideen der Simplikus Zirkusübungen und der Bewegungskiste, in Summe wurden bisher 10.800 Kinder erreicht.

Kurt Burger, Abteilungsleiterin-Stv. der Stadt Wien – Kindergärten betont: „Bewegung ist Teil der Bildungsarbeit in den Wiener städtischen Kindergärten und Horten. Diese wird den Jüngsten auf vielfältige Art und Weise erlebbar gemacht – durch Spiel, Turnen, Rhythmik, Tanz, Bewegungsbaustellen und vieles mehr. Durch die spielerischen Übungen im Rahmen von ‚Simplikus – Zirkusspaß für Kindergärten‘ erleben die Kinder ihren Körper, lernen diesen kennen – und ganz wesentlich dabei: Sie haben viel Freude.“

Spielerische Übungen für die Jüngsten

Das einfach und flexibel einsetzbare Spiel ist für alle Kindergärten kostenlos, bietet viel Gestaltungsspielraum und kann variabel in den Tagesablauf integriert werden. Die vielfältige Übungsauswahl ist eingebettet in die Erlebniswelt Zirkus und beinhaltet einfache Übungen, Lieder und Geschichten zur Förderung von Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Körperwahrnehmung und Motorik und kann von den Pädagogen gleich eingesetzt werden.

Kunterbunte Zirkuskiste für bewegten Alltag

Neben den Übungen stellt „Simplikus – Zirkusspaß“ den teilnehmenden Kindergartengruppen eine Zirkuskiste mit umfassenden Bewegungsmaterialien kostenfrei zur Verfügung.

Wurde eine Übung gemeinsam absolviert, gibt es einen Sticker für das gemeinsame Zirkusplakat der Kindergartengruppe und einen Zirkusstempel in das persönliche Zirkusheft jedes Kindes. Sind alle Übungen gemacht, ist das Kind eine Zirkusartistin oder ein Zirkusartist mit Mut, Vertrauen und vielen Bewegungskompetenzen.

„Wir wollen Kindern von klein auf ermöglichen, einen bewegten Alltag in einem bewegungsfreundlichen Umfeld leben zu können, unabhängig ob sie in der Stadt oder auf dem Land aufwachsen“, erklärt Eva-Maria Britzmann, die in enger Abstimmung mit dem Schulverein simplystrong by Uniqa die Kindergarteninitiative „Simplikus – Zirkusspaß im Kindergarten“ konzipiert und umgesetzt hat.