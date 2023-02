Steirer bei Explosion von Feuerwerkskörper schwer verletzt

Eine 53 Jahre alter Mann ist am Samstagabend im Bezirk Leibnitz durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Er hatte bei einer Geburtstagsfeier Feuerwerksbatterien gezündet. Eine explodierte verfrüht. Der Steirer erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Unfall passierte kurz vor 20.00 Uhr am Bauernhof des 53-Jährigen in Oberhaag. Nachdem der Mann die beiden Feuerwerksbatterien aufgestellt hatte, zündete er die erste Batterie, die einwandfrei funktionierte. Als der 53-Jährige kurz darauf die Zündschnur der zweiten Batterie mit einem Feuerzeug anzündete, explodierte die Feuerwerksbatterie unmittelbar nach dem Entzünden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

