Steirer stürzte auf Sense und starb

Ein 48-jähriger Landwirt ist Sonntagfrüh bei einem tödlichen Arbeitsunfall in Grundlsee (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Mann hatte in Gößl eine steile Böschung gemäht. Dabei rutschte er aus und fiel auf die Sense, wobei er sich massive Schnitt- und Stichverletzungen am Oberschenkel zufügte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Ein Nachbar hatte den Unfall beobachtet, die Einsatzkräfte verständigt und sofort Erste Hilfe geleistet. Doch die Verletzungen waren so schwer, dass der Landwirt noch am Unfallort starb. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

