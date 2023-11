Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar feiert 70. Jubiläum

Österreichische Spenden unterstützen jährlich 500 Projekte weltweit — Heuriger Schwerpunkt ist die Ausbildung Jugendlicher in Guatemala

Die Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar findet heuer zum 70. Mal statt. Begonnen hat die Aktion mit einer Stafette, die 1954 das Licht aus Lourdes (FRA) in 12 europäische Länder brachte.

Motorrad für Pater Michael Ortner in Uganda

Der Staffellauf wurde in Österreich von der Katholischen Jungschar (KJ) organisiert, ein Jeep der Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA) begleitete die Kinder. Als Dankeschön wurde auf Vorschlag des MIVA-Geschäftsführers Karl Kumpfmüller der Brauch des Sternsingens reaktiviert, um mit den Spenden Pater Michael Ortner in Uganda ein Motorrad zu finanzieren. 42.387 Schilling (3080 Euro) wurden zum Jahreswechsel 1954/55 ersungen, das reichte sogar für drei Motorräder. Dieser Erfolg ermutigte die Bundesleitung der KJ, den christlichen Brauch im ganzen Land zu etablieren und an ein solidarisches Anliegen zu koppeln.

Lesen Sie auch

Spenden unterstützen 500 Projekte jährlich

Vergangenes Jahr konnten in Oberösterreich 4,2 Millionen Euro, österreichweit sogar 19,2 Mio. Euro gesammelt werden. Damit werden jährlich 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.

Und auch dieses Jahr ziehen die Heiligen Drei Könige wieder von Tür zu Tür. Vom 27. Dezember bis zum 7. Jänner singen sie für Spenden zum Schutz von Kindern und für die Ausbildung Jugendlicher in Guatemala. Mit den zwei dort ansässigen, gemeinnützigen Organisationen, dem Menschenrechtsbüro des Erzbistums Guatemala (ODHAG) und der Stiftung „Unser Land“ (FTN) wird zum Beispiel gewalt- betroffenen Kindern psychologische Unterstützung angeboten. Mit berufsbildenden Kursen werden zudem Jugendliche für das Züchten von Nutztieren, für die Herstellung von Lebensmitteln, aber auch für die Reparatur von Elektrogeräten ausge- bildet.