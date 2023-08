In der Steiermark ist es am Mittwochabend zu Störungen beim Rettungsnotruf 144 gekommen. „Sollte der Notruf 144 nicht erreichbar sein, bitte die Grazer Vorwahl voranstellen: Über 0316/144 kann der Notruf jedenfalls und in allen Regionen abgesetzt werden“, teilte das Rote Kreuz Steiermark auf seiner Facebook-Seite mit. Es handle sich um ein externes, technisches Gebrechen. „Wir geben Entwarnung, sobald das Problem gelöst ist“, wurde betont.

