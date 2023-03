Stürmisch präsentiert sich das Wetter am Donnerstag in weiten Teilen des Landes. Laut der Prognose von Geosphere Austria kommt es in vielen Regionen zu Böen mit Spitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern.

Betroffen seien unter anderem der Westen Österreichs, aber auch die Bundesländer Niederösterreich und Wien, hieß es in der Vorhersage der Meteorologen.

Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind deutlich nach, bereits am Samstag ist wieder mit starken Winden zu rechnen.