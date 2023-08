Täter nach Überfall auf 82-Jährige in Tirol auf der Flucht

Eine 82-Jährige ist Dienstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Gnadenwald im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land von zwei maskierten Tätern überfallen worden. Diese raubten dabei unter anderem einen dreistelligen Eurobetrag, ein Mobiltelefon sowie einen herumliegenden Ohrring und flüchteten anschließend, hieß es von der Polizei. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Eine Alarmfahndung nach den Tätern wurde zunächst ergebnislos abgebrochen.

Ob die Männer bewaffnet waren, war noch unklar. Die Frau konnte keine dahingehend vorerst keine Angaben machen, erklärte ein LKA-Ermittler gegenüber der APA. Gesichert war dagegen, dass die Täter in das unversperrte Haus gelangten und die Frau mit Gewalt vom Eingangsbereich zurück ins Haus drängten und Geld und Wertsachen forderten. Die 82-Jährige gab den Unbekannten daraufhin das Bargeld.

An der Fahndung waren das Einsatzkommando Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Exekutivstreifen beteiligt. Die näheren Hintergründe der „Home Invasion“ waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die Tatortarbeit wurde am Nachmittag bereits abgeschlossen. Eine detaillierte Täterbeschreibung konnte die Frau indes nicht machen. Sie wurden als dunkel gekleidet beschrieben und trugen dunkle Gesichtsmasken.

Eine ähnliche Tat hatte es im April in Götzens im Bezirk Innsbruck-Land gegeben. Dabei war eine 69-Jährige in ihrem Wohnhaus von zwei Unbekannten überfallen worden. Das Opfer wurde mit Klebeband an einen Sessel gefesselt, die Täter durchsuchten währenddessen die Räume und raubten Bargeld, Schmuck und Handys. Die Polizei ging aber von keinem Zusammenhang mit anderen Straftaten aus.