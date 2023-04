Teenager bei Messerattacke in Wels schwer verletzt

Ein Teenager ist bei einer Messerattacke am späten Sonntagnachmittag in Wels schwer verletzt worden. Der 2005 Geborene aus dem Bezirk Wels-Land wartete am Flotzinger Platz auf einen Freund. Bevor dieser kam, dürfte es zum Streit mit einem Unbekannten gekommen sein, bestätigte die oö. Polizei der APA Medienberichte. Dieser stach dem Jugendlichen in den Bauch und flüchtete. Die Fahndung nach dem Täter lief in den Abendstunden des Ostersonntag noch.

Das Opfer war seinem Freund entgegen gekommen, als dieser zum Treffpunkt ging. Er rief die Rettung. Der Verletzte wurde im Klinikum notoperiert.

