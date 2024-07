Tipp für Olympiade-Besucher: Bei Hitze viel Wasser trinken

Olympische Sommerspiele können auch in Paris mit Hitze einhergehen, besonders in Zeiten der Klimaerwärmung. Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), rät daher für die Sportgroßveranstaltung ab 26. Juli besonders den Zuschauern im Fall von hohen Temperaturen, ausreichend zu trinken. Bei Tribünenplätzen an der prallen Sonne sollten am besten eine Kopfbedeckung getragen und zwischendurch schattige, kühlere Bereiche aufgesucht werden.

Es gibt nachweislich „eine Eskalation an Rettungseinsätzen bei Großveranstaltungen bei großer Hitze“, erläuterte der Notfallmediziner. „Man kann nicht zu viel trinken.“ Die Zuschauer sollten einfach auf ihr Inneres hören, „das spürt man ja, wenn man Flüssigkeitsbedarf hat“, sagte Schreiber.

Generell rät der Arzt bei hohen Temperaturen zu zwei bis drei Litern Wasser über den Tag verteilt. „Womit man sicher nicht gut beraten ist, ist Alkohol zu trinken. Alkohol stellt die Gefäße weit und führt zu einer raschen Überhitzung des Organismus.“ Auch heiße Getränke und ganz eiskalte sind weniger zu empfehlen.

Großveranstaltungen benötigen Kühlinseln

Bei Überhitzung des Körpers drohen Hitzschlag oder Sonnenstich. Was Organisatoren von Großveranstaltungen in Zukunft verstärkt in Betracht ziehen könnten, sei die Einrichtung von Kühlinseln – eigens eingerichtete, gekühlte Räume, wo sich Besucherinnen und Besucher vor Hitzestress zurückziehen können, sagte Schreiber.

Die Athletinnen und Athleten bei Olympia seien gut trainiert, meist auch auf Ausdauer, und daher für extreme Hitze „relativ gut gewappnet“, erläuterte der ÖRK-Chefarzt. Auch der plötzliche Wechsel von möglicherweise klimatisierten Bereichen vor dem Wettkampfbeginn in dann aufgeheizte Freiluftarenen werde für Ausdauersportler nicht so das Problem darstellen.

Das kenne zwar jeder, wenn man aus einem kühlen Haus in die Hitze geht, dass einen das trifft „wie ein Schlag ins Gesicht“. Spitzensportler seien aber in der Regel gesunde Menschen und das habe keine zusätzlichen Auswirkungen.

Generell komme es bei hohen Außentemperaturen jedoch eher nicht zu sportlichen Rekorden, weil der Körper bei Hitze eingeschränkt ist. Das sei bei Ausdauerbewerben wie dem Marathon etwas stärker zu sehen, beim 100-m-Sprint dafür weniger problematisch, hielt der Mediziner fest