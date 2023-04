Tobender Ladendieb verletzte zwei Mitarbeiter und Polizistin

Ein 26 Jahre alter Ladendieb hat am Dienstag in einem Supermarkt in Wien-Simmering erst eine Schnapsflasche gestohlen, dann getobt und einen Security sowie eine Kassierin attackiert und leicht verletzt.

Auch bei seiner Festnahme wehrte er sich massiv. Bei einer folgenden Rangelei wurde eine Polizistin an der Hand verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Geschäfts auf der Simmeringer Hauptstraße den 26-Jährigen, wie dieser eine Flasche Schnaps unter seiner Jacke versteckte.

Als er ohne Zahlen die Filiale verlassen wollte, hielt er ihn an. Der 26-Jährige wollte fliehen und leistete heftige Gegenwehr. Gemeinsam mit einer 32-jährigen Kassierin gelang es ihm, den Mann festzuhalten.

Gegen die anschließende Festnahme durch Polizisten der Inspektion Sedlitzkygasse wehrte sich der Mann sehr heftig. Dabei ging auch die zuvor gestohlene Flasche zu Bruch. Der 26-Jährige versuchte, eine Polizistin mit Kopfstößen zu verletzen. Bei dem folgenden Gerangel stürzten alle Beteiligten zu Boden, die Polizistin wurde an der Hand verletzt. Sie konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen.