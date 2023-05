Tödlicher Frontalcrash in Weng im Innkreis

Freitagfrüh ist ein 49-jähriger Ungar bei einem Frontalcrash in Weng im Innkreis im Bezirk Braunau ums Leben gekommen. Gemeinsam mit vier Arbeitskollegen war der Mann in einem Transporter mitgefahren, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wo es zur Kollision mit dem Pkw eines 75-Jährigen kam. Der 49-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, seine Kollegen und die Insassen des anderen Pkw wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere der am Unfall Beteiligten wurden in den beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels hydraulischer Bergeschere gerettet werden. Die vier Arbeitskollegen des Verstorbenen – ebenfalls Ungarn im Alter zwischen 42 und 55 Jahren – sowie der 75-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen und dessen Frau auf dem Beifahrersitz wurden teils unbestimmten Grades, teils schwer verletzt.

Lesen Sie auch

Die Rettungskräfte, die mit drei Hubschraubern sowie sieben Rettungs- und Notarztfahrzeuge im Einsatz waren, lieferten die Verletzten in die Krankenhäuser Braunau, Ried, Passau, Salzburg und Traunstein ein. Die Bundesstraße, auf der sich der Unfall ereignete, musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Ein weiteres nachkommendes Fahrzeug wurde zwar beschädigt, dessen Lenker blieb aber unverletzt.