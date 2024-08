Toter und zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Wien

Zu einem Arbeitsunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten ist es am Freitag auf einer Baustelle in der Jakobergasse in der Wiener Innenstadt gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich demnach gegen 8.00 Uhr eine Palette von einem Kran und fiel infolge aus großer Höhe auf drei Bauarbeiter.

Neben den ersteintreffenden Polizisten, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen leisteten, befanden sich auch mehrere Teams der Berufsrettung Wien und die Berufsfeuerwehr Wien im Einsatz. Ein 24-jähriger Arbeiter erlitt tödliche Verletzungen, ein Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. Zwei weitere Arbeiter im Alter von 42 und 56 Jahren wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei berichtete wurden unverzüglich Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat aufgenommen. Auch das Kriseninterventionsteam der Stadt Wien wurde hinzugezogen. Die Feuerwehr kontrollierte den Baustellenbereich auf weitere Gefährdungen, der Betrieb wurde vorerst eingestellt.