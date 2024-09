Ein 59-Jähriger ist Dienstagabend in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) auf seinem Traktor von einer umstürzenden Fichte erschlagen worden. Ein 33-Jähriger war gerade dabei, mit einer Holzerntemaschine den Baum zu fällen, als der Bekannte mit dem Traktor vorfuhr. Der Jüngere versuchte noch, die Fallrichtung des Baumes zu ändern. Doch die Fichte fiel direkt auf die Fahrerkabine, so die Polizei.

