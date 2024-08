Twin City Liner am Wiener Donaukanal beschädigt

Der Twin City Liner ist Samstagfrüh bei einem Zwischenfall auf dem Donaukanal in Wien beschädigt worden. Laut der Betreibergesellschaft des zwischen Wien und Bratislava verkehrenden Schiffes musste der Twin City Liner um 8.42 Uhr kurz nach dem Ablegen am Schwedenplatz bei der Ostbahnbrücke einem Hindernis ausweichen. Dabei wurde das Schiff an einem der beiden Rümpfe beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Laut Betreibergesellschaft stammte das Hindernis von der Ostbahnbrücke selbst, die derzeit saniert wird. Bauarbeiten waren demnach zum Unglückszeitpunkt bereits im Gang. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Schiff liege derzeit im Hafen Wien und werde so schnell wie möglich zur Reparatur und zum Check in die Österreichische Schiffswerften AG nach Linz gebracht, hieß es. „Derzeit kann nicht abgeschätzt werden, wann der Betrieb mit dem Twin City Liner wieder aufgenommen werden kann“, betonten die Betreiber in einer Aussendung. Den Passagieren seien unverzüglich Busse für den Rücktransport zum Schwedenplatz zur Verfügung gestellt worden.

