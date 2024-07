U-Haft für Verdächtige nach Banküberfall in Innsbruck

Über die beiden Männer, die als Tatverdächtige am Freitag kurze Zeit nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bank in Innsbruck festgenommen wurden, ist die Untersuchungshaft verhängt worden. Das meldete am Samstagnachmittag das Landeskriminalamt. Ein 24 Jahre alter Österreicher schweigt, der zweite Mann, dessen Identität inzwischen geklärt werden konnte, bestreitet jeden Zusammenhang.

Die Ermittlungen und Vernehmungen waren am Samstag weitergeführt worden. Der 24-jährige Verdächtige, so die Polizei, habe von seinem Recht Gebrauch gemacht, keine Angaben zu machen. Beim zweiten Verdächtigen handelt es sich um einen 32-jährigen Russen, wie nun feststeht.

Ob und inwieweit ein Zusammenhang mit mehreren Banküberfällen zwischen November 2023 bis April 2024 in Kufstein und Innsbruck besteht, ist weiterhin noch ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde für beide ein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt, womit sie noch am Samstag in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert werden.