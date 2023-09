U-Haft in Graz für zwei jugendliche Zechpreller

Über zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, ist am Donnerstagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das zuständige Landesgericht für Strafsachen Graz sah sowohl bei der 16-Jährigen als auch bei dem 17-Jährigen dringenden Tatverdacht gegeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage am Freitag.

Die 16-jährige Grazerin und ihr 17-jähriger Begleiter sollen am 9. August in Linz ein Lokal verlassen haben ohne zu zahlen und in ihren Wagen gestiegen sein. Als die Wirtin sie aufhalten wollte, sollen sie die Frau überfahren haben und geflüchtet sein. Die 41-jährige Restaurantbesitzerin wurde überrollt und lebensgefährlich verletzt. Auswertungen von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen ergaben, dass die 16-Jährige hinter dem Steuer gesessen haben dürfte.

Lesen Sie auch

Die Teenager flüchteten nach der Tat nach Kroatien, wo sie wenige Tage später gefasst wurden. Mittwochabend wurden sie nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Der Bursch schwieg bei einer ersten Befragung durch den Haftrichter zu den Vorwürfen, die junge Frau äußerte sich, Details zu der Aussage wurden aber nicht bekanntgegeben. Die beiden bleiben vorerst für zwei Wochen in Untersuchungshaft, danach muss eine neuerliche Haftprüfungsverhandlung stattfinden.