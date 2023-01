Nach einer mutmaßlichen Messerattacke auf seine 42-jährige Frau und einer Amokfahrt durch Linz, bei der eine Polizistin und ein Polizist schwer verletzt wurden, befindet sich der 41-Jährige Tatverdächtige in U-Haft. Am Mittwoch hatte die Staatsanwaltschaft Linz die Untersuchungshaft für den Iraker beantragt, am Donnerstag verhängte sie das Landesgericht. Die Ermittlungen gegen den Mann u.a. wegen dreifachen Mordversuchs sind am Laufen, hieß es von der Anklagebehörde.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben