Unbekannte schossen an Bahnübergang auf Ampel

Unbekannte Täter haben in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bei einem Bahnübergang auf eine Ampel geschossen.

Insgesamt dürften fünf Schüsse abgefeuert worden sein, fünf Patronenhülsen wurden in der Nähe der Anlage gefunden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der Schaden dürfte sich auf zumindest 7.000 Euro belaufen.

In der Nähe des Bahnübergangs befindet sich laut Polizei eine Schießanlage. Der Tatzeitpunkt war vorerst nicht bekannt.

Ein Signalmeister der Raaberbahn habe den Schaden an der Anlage am Montagvormittag bemerkt, dieser könnte aber bereits seit Anfang Dezember bestehen, so die Polizei. An Ort und Stelle wurden DNA-Spuren sichergestellt.